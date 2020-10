Pandemia sigue activa, aplica las medidas de prevención y usa cubrebocas: SSO

-Este martes se contabilizaron 157 casos nuevos y 14 defunciones, hay 786 casos activos

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de octubre de 2020.- La Jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino en representación del titular, Donato Casas Escamilla, dio a conocer que al corte epidemiológico de este martes 13 de octubre se han contabilizado 157 casos nuevos de COVID-19, que suman 19 mil 088 casos acumulados en toda la entidad.

Señaló que la pandemia sigue activa, por lo que se han notificado 30 mil 575 casos, de los cuales ocho mil 294 han sido negativos, tres mil 193 son sospechosos, 16 mil 728 se han recuperado y lamentablemente se contabilizan 14 decesos, que suman mil 530.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 12 mil 703 casos confirmados y 753 defunciones, Istmo mil 841 y 285 defunciones, Tuxtepec mil 806 y 245 defunciones, Mixteca mil 331 y 118 defunciones, Costa 932 y 81 defunciones, Sierra 475 y 48 defunciones.

Los 157 casos nuevos se distribuyen en 43 municipios de la entidad, siendo los que mayor número presentan: Oaxaca de Juárez con 47, Santa Lucía del Camino 18, San Juan Bautista Tuxtepec 11, Salina Cruz nueve, Santa Cruz Xoxocotlán ocho, Tlacolula de Matamoros y San Pedro Mixtepec cinco cada uno, Matías Romero de Avendaño cuatro, el resto tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 786 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 568, Mixteca 64, Costa 51, Istmo 41, la Sierra 38 y Tuxtepec 24.

Añadió que de las mil 530 defunciones acumuladas, el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 688, 364 y 217 respectivamente. Por sexo, mil 019 son hombres y 511 mujeres. Las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, este martes se registra un 40.5% global, de los cuales el 46.9% sin ventilador y 27.1% con ventilador.

Recordó que existen cinco centros de valoración de primer contacto para pacientes con síntomas respiratorios en la zona conurbada, entre ellos destacan el Hospital general de zona 1 del IMSSS, el Presidente Juárez del ISSSTE, el de SEDENA de Santa María Ixcotel, el Doctor Aurelio Valdivieso y el Centro de Salud urbano uno.

Finalmente exhortó a la población a continuar con las medidas sanitarias y salir a la calle por lo más indispensable o necesidad; utilizar el cubrebocas de manera correcta; lavarse constantemente las manos, sobre todo al momento de utilizar el cubrebocas y después de retirarlo; evitar los lugares cerrados y aplicar la sana distancia, y en lo medida de lo posible quedarse en casa.

