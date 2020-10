Ordena TEEO restitución de regidor en Tlaxiaco

–Al regidor en su momento se le negó el acceso a las sesiones de cabildo y se le desconoció como concejal



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- El Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), determinó en sesión no presencial, que el ayuntamiento de la Heróica Ciudad de Tlaxiaco que preside Gaudencio Ortiz Cruz, que se restituya a Iván Montes Jiménez como integrante del cabildo, luego de que se le negó el acceso a las sesiones y se le desconoció como autoridad municipal.



Iván Montes Jiménez fue candidato a la Presidencia Municipal de Tlaxiaco y alcanzó un lugar dentro del cabildo, sin embargo el edil lo desconoció como integrante del cabildo y le negó el acceso a las sesiones, por ello Montes Jiménez acudió a las instancias legales, pues se estaban violando sus derechos político-electorales.



Al resolver el expediente JDC62/2020, el tribunal ordenó que “el caso promovido por Iván Montes Jiménez en contra de miembros del Ayuntamiento de Tlaxiaco que le negaron la entrada a sesiones de cabildo y lo desconocieron como miembro del Ayuntamiento Constitucional, los magistrados del TEEO resolvieron que los integrantes del Ayuntamiento de Tlaxiaco actuaron violentando los derechos políticos del décimo Concejal. De la misma manera se extralimitaron en sus atribuciones”.



Montes Jiménez al enterarse de la resolución publicó en sus redes sociales; “El camino de la ley es el más seguro, el día de hoy el Tribunal Electoral de Oaxaca nos dió la razón. El grupo de corruptos no van a seguir haciendo de las suyas. Gracias a todos por su acompañamiento y vamos para adelante”



Cabe hacer mención que el hoy regidor, ha cuestionado muchas de las acciones que ha emprendido el edil Gaudencio Ortiz Cruz, como el caso de la agencia de Rancho Viejo, en la que hace dos meses se dió el banderazo de inicio de obra priorizada 2020 por parte del Ayuntamiento, sin embargo la autoridad auxiliar ha comentado que el contratista no ha iniciado la ejecución de dicha obra que consiste en la construcción de viviendas.

