Municipios de la costa afectados por desastres, denuncian desvíos de apoyos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades de los municipios de Santos Reyes Nopala, San Pedro Mixtepec, San Gabriel Mixtepec, Huaxpaltepec y San Juan Lachao pertenecientes a la región de la Costa que han sido afectados por desastres naturales en fechas pasadas, se manifestaron en las instalaciones de la Coordinadora Estatal de Protección Civil (CEPCO), pues señalan que no han sido apoyados por la institución.

Argumentan que sus municipios han recibido pocos apoyos a comparación de otros que han sido favorecidos, a pesar de estar en las declaratorias de emergencia, así mismo señalan que dichos recursos se les está dando otros fines políticos.

Por lo que exigen que realmente lleguen los apoyos a los municipios afectados y sobre todo, se les haga llegar a las personas que realmente lo necesiten y no sólo sirvan para tomarse la foto.

Así mismo dijeron que debido a la pandemia se encuentran apoyando a los que más pueden con recursos propios y en el tema de los desastres naturales, con recursos municipales.

Piden también que les sea entregado los recursos del extinto FONDEN, a las familias afectadas.

Aseguraron que no regresaran a sus municipios hasta que no tengan una respuesta concreta por parte del Director Antonio Amaro Cancino y dijeron, no descartar otro tipo de movilizaciones.

