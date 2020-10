Módulo del INE retoma actividades en Loma Bonita

–Tras la contingencia, habían suspendido las actividades



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- La contingencia por el covid, afectó que algunas dependencias suspendieran sus servicios y actividades, uno de éstos fue el del Instituto Nacional Electoral (INE) en donde ya se están retomando las actividades poco a poco.



En el municipio de Loma Bonita, a partir del pasado lunes y hasta el mes de diciembre estará operando el módulo, con los tramites que en su momento se suspendieron como son inscripciones al padrón electoral, el cambio de domicilio, reincorporaciones, remplazo de credencial, además de que estarán entregando las credenciales que fueron tramitadas antes de la pandemia



La responsable del módulo Sofía Rodríguez, señaló que quienes acudan a uno de estos trámites deben de cumplir con ciertas medidas como son permitir que les apliquen gel antibacterial, les tomen la temperatura, además de que usen de manera adecuada el cubrebocas, así como la sana distancia.



Este módulo estará ubicado en el mercado municipal y operará de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde de lunes a viernes.



Cabe destacar que los módulos del INE empezaron a operar poco a poco, primero se abrieron en las cabeceras distritales en donde únicamente entregaran credenciales a quienes las habían tramitado, posteriormente solo atendían por citas, y ahora ya están operando estos módulos en los municipios.

