Los Sobrinos del “Tío Rube”

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Los Sobrinos del Tío Rube, es un grupo de cuatro chicos tresvallenses que tienen el gusto por el “Son Jarocho” , pero sobre todo son jóvenes que a través del requinto, versada y sones promueven la cultura de su estado Veracruzano, región y municipio.

Han participado en diferentes eventos dentro y fuera de su pueblo natal, además de que hace unos meses grabaron un videoclip de la versión “Noche Criolla” de Agustin Lara acompañados e interpretada por Doraliz FT y David Rubio.

Cabe mencionar que este videoclip tuvo muy buena respuesta por parte de los cibernautas ya que obtuvieron muy buenos comentarios, además de que esta fue compartida muchas veces y también se estuvo promoviendo a través del programa “Veracruz me llenas de Orgullo”.

Es bueno mencionar que estos chicos cuentan con una página oficial que lleva por nombre “Los Sobrinos del Tío Rube”, donde comparten su talento y gusto por la cultura jarocha con un estilo único y peculiar.

