Grupo Modelo entregó insumos por más de 6 mdp al Hospital de Tuxtepec

-El Gerente General del Grupo explicó decidieron sumarse para que al final, después de esta pandemia sean más fuertes.

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este miércoles el Grupo Modelo A. C entregó insumos al hospital Regional de Tuxtepec, con la finalidad de que el personal tenga el equipo de protección y material necesario para hacerle frente al covid.

La donación consistió en 5 ventiladores de cuidados intensivos para adulto y pediátricos; 10 monitores multiparamétricos, 5 mil cubrebocas N95, así como 20 bombas de infusión, 20 portavenoclisis para bomba de infusión, lo que suma 6 millones 317 mil 250 pesos.

En el marco de esta entrega el Gerente General del Grupo Modelo en Oaxaca Delton Antonio de Oliveira, explicó que a través del movimiento “Por Nuestro México” han hecho acciones en coordinación con los 3 niveles de gobierno, y decidieron sumarse para que al final, después de esta pandemia sean más fuertes.

Aunado a esto, dijo que están apoyando a los lugares más vulnerables además de que en Tuxtepec hay una planta del Grupo Modelo.

Por su parte el Coordinador de Giras del Gobierno del Estado Jorge Illescas Delgado, agradeció al grupo Modelo esta donación que, aseguró, serán de mucho beneficio para los trabajadores del Hospital Regional de Tuxtepec, que no solo atienden a Oaxaqueños, también a algunos Veracruzanos.

Durante la entrega estuvo personal de confianza y sindicalizado del Hospital, así como el Director del mismo Iván Ávalos Flores y el Jefe Jurisdiccional Moisés Montalvo Asprón.

Cabe hacer mención que la donación se hizo a unos días de que el sindicato denunciara la falta de insumos.

