Ferieros continúan exigiendo que se les permita laborar

-Denuncian que las autoridades no han actuado de la misma forma, pues a las empresas transnacionales se les ha permitido trabajar



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Ferieros se manifestaron en la avenida Morelos en las inmediaciones del palacio municipal de Oaxaca de Juárez, para exigir al gobierno capitalino que preside Oswaldo García Jarquín, que los apoye, pues desde hace más de seis meses han dejado de trabajar y percibir ingresos por la pandemia de Covid.



Una de sus exigencias es que se les permita trabajar, pues durante estos meses han estado invirtiendo recursos para que no se descompongan sus juegos mecánicos, a pesar de que en todo este tiempo no han generado ingresos, debido a las cancelaciones de ferias y fiestas patronales.



Agregaron que en caso de que no se les permita trabajar, tienen contemplado instalarse una vez más en el zócalo de la ciudad de Oaxaca, asimismo comentaron que los trabajadores han buscado los mecanismos para sanitizarlos y así disminuir el riesgo de contagio de quienes se suban a los juegos mecánicos.



Además dijeron estar conscientes de la situación por la que atraviesa el estado al haber regresado al semáforo naranja, sin embargo dijeron que el gobierno municipal y estatal no han sido parejos con todos los sectores que han sido afectados durante la actual pandemia, misma que ha provocado afectaciones económicas considerables.



Como ejemplo manifestaron que se le ha permitido laborar a empresas transnacionales, quienes han establecido medidas de prevención para el personal y sus clientes, por ello reiteraron que están dispuestos a seguir con estas medidas para prevenir contagios para quienes se dedican a esta labor y para la población.

