Conmemoran en Jalapa de Díaz, cumpleaños del extinto edil Arturo García Velázquez

-Familiares, amigos y autoridades municipales, se dieron cita para celebrar su legado

Alex Morales

San Felipe Jalapa de Díaz Oaxaca.- Este miércoles familiares, amigos y autoridades municipales de Jalapa de Díaz, conmemoraron el aniversario número 33 del que fuera presidente de ese lugar Arturo García Velázquez, donde se dio cita su viuda y Presidenta del DIF María Fernanda Barbosa Sosa, sus padres así como su hermano y actual presidente, Jesús Ernesto García Velázquez.

En dicho acto y a través de pantallas, se difundió el legado que en vida dejara el ex edil, arrancando los aplausos de los presentes que más de uno dejó ver unas lágrimas al recordar a quien ahora, es considerado uno de los mejores presidentes que ha tenido esta comunidad mazateca.

El momento más emotivo fue cuando la presidenta del DIF dedicó unas palabras a quien fue su compañero de vida por más de 5 años y enalteciendo la figura de quién fuera su pareja y padre de sus hijos Arturo y Fernando, resaltando que fue un hombre que dio todo por Jalapa de Díaz, dejando un legado que cambió la historia de un pueblo a base de trabajo y desarrollo, lo que hace que sea difícil borrar el recuerdo en la mente de todos los Jalapeños.

Por su parte el Edil dedicó unas palabras a su hermano a quien reconoció el trabajo que dejó en este municipio, así también dijo que los compromisos que dejó pendientes se van a cumplir en su memoria, añadiendo que el legado de Arturo, debe de continuar y aseguró que es parte de su compromiso mientras esté al frente de esta administración.

Así también los hijos del extinto edil Arturo y Fernando, agradecieron el cariño de las personas que se dieron cita este día, para conmemorar el cumpleaños de su padre.

Más tarde colocaron un arreglo floral en la imagen de Arturo García, que se encuentra en la entrada del ayuntamiento municipal, donde entre lágrimas cantaron las mañanitas para festejar los 33 años que cumpliría este 14 de octubre.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario