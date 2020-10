Ambientalistas y autoridades municipales supervisan y verifican arbolado del Zócalo y Alameda León en Oaxaca

-Existe un riesgo inminente de caída de ramas, por las malas condiciones en que se encuentra gran parte del arbolado.

Mario Romero

Tuxtepec, Oaxaca. – La tarde de este miércoles Integrantes del Colectivo de Organizaciones Ambientales de Oaxaca, en compañía de autoridades municipales supervisaron el arbolado de las jardineras del zócalo de Oaxaca y verificaron el estado de varios árboles que tienen ramas secas y que en cualquier momento pueden caer, volviéndose una situación muy difícil de salvar una de estas especies.

El Subdirector de Medio Ambiente de Oaxaca Clemente Jesús López, dijo que se trabajará para salvaguardar el arbolado y disminuir el riesgo en la población que visita estas áreas que a pesar de estar dentro de la pandemia, siguen siendo visitadas por bastantes personas y es que son dos árboles, los que representan un peligro alto de causar accidentes y tres de riesgo moderado.

Por su parte los Colectivos y Organizaciones Ambientales de Oaxaca, se pronunciaron en contra de la siembra de nuevos árboles ya que no existen estudios previos para que estos nuevos ejemplares, puedan tener garantizado un suelo rico en nutrientes y minerales para tener un buen crecimiento y cuidado, además de los nuevos hongos y bacterias que han deteriorado a todo el arbolado de la zona.

Así mismo exigiendo que se tomen en cuenta todas y cada una de las opiniones de las organizaciones, colectivos, fundaciones y recursos para mantener los ejemplares que ya están, y no traer más árboles que no son propios de la región y además de que será casi imposible que se adapten al suelo.



Finalmente, exhortaron a la población en general a sensibilizarse y contribuir mediante un decálogo y participaciones, para que ayuden a concientizar en la conservación y mantenimiento de las áreas naturales mediante labores sociales y exigiendo la liberación de recursos económicos que dispone el ayuntamiento, o en su momento, que no frenen su amor e intenciones por ayudar al mejoramiento de estos monumentos históricos.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario