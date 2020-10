Se deslinda Alejandro Murat de acusaciones por violentar la autonomía universitaria como señalan alumnos de la UABJO

-“¿Me han visto hacer algo o qué?, yo al revés, incentivo a la autonomía universitaria y los universitarios tendrán que decidir”

Redacción

El gobernador del Estado, Alejandro Murat Hinojosa, por medio de una entrevista a los medios de comunicación, se defendió ante los señalamientos que hicieron alumnos de la UABJO, por la presunta violencia de Autonomía de la universidad.

“¿Me han visto hacer algo o qué?, yo al revés, incentivo a la autonomía universitaria y los universitarios tendrán que decidir, yo he visto ahí una serie de expresiones, las saludo y es bienvenido que haya una conversación abierta y ellos deciden, ahí esta su ley y pues el que quiera que se apunte”, señaló el gobernador.

Además, Murat Hinojosa expresó que hay quienes han señalado casos de corrupción y otros la defensa de los procesos normativos, sin embargo dijo que ellos como toda la población estarán en espera de lo que suceda, ya que él siempre ha sido y será respetuoso de la autonomía Oaxaqueña.

Cabe mencionar que el pasado lunes, el frente estudiantil popular de la UABJO, se pronunciaron a favor de la autonomía de la universidad, exigiendo que gobierno estatal, partidos y actores políticos, saquen las manos de la máxima casa de estudios de los oaxaqueños, esto debido a que quieren imponer al notario, Gilberto Gamboa Medina, como candidato para rector, ya que han tenido reuniones, así como también han llamado a actores políticos y actores de la universidad para que se de el visto bueno, sin embargo dijeron que el notario no cumple con los requisitos por lo que ellos no lo van a permitir.

