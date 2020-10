Reporta JS 34 casos de dengue en la Cuenca; aumentaron en el último mes

-La mayoría de los casos están concentrados en Tuxtepec

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Jefe de la Jurisdicción Sanitaria Moisés Montalvo Asprón, dijo que ya se tienen 34 casos de dengue en la Cuenca del Papaloapan, la mayoría concentrados en el municipio de Tuxtepec.

En el marco del arranque de la jornada de lucha contra el dengue, puntualizó que de los casos confirmados, 19 se han reportado en las últimas 4 semanas, y de éstos 17 son tan solo del municipio de Tuxtepec, uno más de Jalapa de Díaz y el otro de San José Chiltepec.

Pidió a los ciudadanos sumarse para evitar que se tengan un brote de casos de dengue hemorrágico, y a su vez defunciones, como las que se han reportado en otros años en la región; por lo que invitó a mantener los patios limpios, desmontar los predios baldíos y también evitar que haya en sus hogares criaderos de mosquitos.

Esta situación, agregó, que podría complicarse en caso de tener casos de dengue, covid e influenza, esto tras la llegada de la temporada invernal, por lo que pidió a los ciudadanos vacunarse contra la influenza, ya que los módulos estarán en varios puntos y reiteró priorizar a los adultos mayores, a los niños menores de 5 años, así como a todos los grupos vulnerables, para evitar que su salud se complique.

