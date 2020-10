Registra SSO 736 personas que cursan actualmente la enfermedad de COVID-19

-Se reportan 28 casos nuevos y cinco defunciones a causa del coronavirus

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 12 de octubre de 2020.- Los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), dieron a conocer que de acuerdo al informe técnico epidemiológico de la pandemia, hasta este lunes 12 de octubre se tienen registrados 18 mil 931 casos de COVID-19 en la entidad; de estos 28 son pacientes nuevos, por lo que a la fecha existen 736 personas que cursan actualmente con la enfermedad.

El director de Atención Médica de la institución, Erick Azamar Cruz, en representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, indicó que lamentablemente del global de confirmados, mil 516 han derivado en fallecimientos, cinco más que el día de ayer, principalmente por complicaciones de padecimientos crónicos.

Especificó que 744 decesos corresponden a Valles Centrales, 283 al Istmo, 245 a Tuxtepec, 116 a la Mixteca, 80 a la Costa y 48 a la Sierra.

Detalló que hasta este lunes se tiene un acumulado de 16 mil 636 pacientes que se han recuperado, ocho mil 231 han dado negativo a la prueba y se tiene tres mil 163 casos sospechosos.

De acuerdo a la distribución geográfica de positivos, detalló que la Jurisdicción Sanitaria de Valles Centrales contabiliza 12 mil 600 casos acumulados y 548 activos, Istmo mil 821 y 28 activos, Tuxtepec mil 795 y 15 activos, Mixteca mil 323 y 65 activos, Costa 924 y 47 activos, y finalmente la Sierra 468 y 33 activos.

Señaló que al corte de este lunes se identificaron 19 municipios con la presencia de nuevos contagios, siendo los de mayor número: Oaxaca de Juárez y Santa Lucía del Camino con cuatro, así como Villa de Zaachila, Villa de Etla, San Pedro Pochutla y San Andrés Huayápam con dos casos respectivamente, el resto un registro.

El funcionario especificó que desde el inicio de la emergencia sanitaria ocho mil 733 mujeres se han contagiado de la enfermedad respiratoria, cifra que representan el 46% del total de casos, así como 10 mil 198 hombres, que corresponden al 54%; del total de pacientes sólo el 20% han requerido hospitalización.

Determinó que del personal de salud que ha salido positivo a la prueba de COVID-19, 861 son médicos, mil 133 profesionales de la enfermería y 842 de otros perfiles del sector, así también a la fecha los hospitales COVID-19 presentaron un total de 39.3% de ocupación de camas, 46.6% corresponde a observación y 24.7% a terapia intensiva.

Al exponer el tema “Medidas de prevención para el ingreso de las Unidad de Cuidados Intensivos”, el especialista en Medicina Crítica adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Aarón Tito Santiago, señaló que el 80% de la población que se contagia de COVID-19, presenta la enfermedad en etapas leves, el 15% requiere oxígeno en el transcurso del padecimiento, ya sea de forma ambulatoria o en el hospital.

Y el 5% de los pacientes positivos requieren atención en cuidados intensivos, de esta cifra el 70% lamentablemente fallece, agregó.

Explicó que la infección por el nuevo coronavirus se produce principalmente por exposición a gotículas respiratorias, cuando una persona está en estrecho contacto con alguien que tiene COVID-19, “las gotitas de saliva también pueden aterrizar sobre superficies y objetos”.

Por lo que exhortó a la población a ventilar los espacios cerrados, abrir puertas y ventanas, limpiar superficies de uso común, usar correctamente el cubrebocas, y lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuentemente.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario