Realizarán 1er reto deportivo, a favor de la lucha contra el Cáncer de Mama en Tuxtepec

-Estará dividido en 3 diferentes niveles: principiantes, intermedios y avanzados.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Este lunes se realizó el lanzamiento oficial del 1er reto deportivo a favor de la lucha contra el Cáncer de Mama, organizado por el gimnasio Work It Fitness Center en Tuxtepec Oaxaca.

Con el objetivo de seguir fomentando la autoexploración de mamas y hacer conciencia en la población, en este mes “Octubre Rosa”, fue que se lanzó este 1er reto donde a través del deporte se promueve el procedimiento que es de vital importancia y así detectar a tiempo anomalías y poder salvar la vida, así lo mencionó Margarita Saavedra, gerente administrativo del gimnasio.

Será el próximo sábado 17 de octubre cuando se realice el reto deportivo que va dirigido para hombres y mujeres mayores de 18 años y estará dividido en 3 niveles: principiantes, intermedio y avanzado; cada grupo tendrá un cupo máximo de 10 personas, esto también por la situación de pandemia que se está pasando.

Los entrenadores Dany, Salvador y Jordy comentaron que a las 9 de la mañana se dará el banderazo de salida para las actividades, las cuales constarán de 5 ejercicios de 100 repeticiones cada uno, más 2 vueltas en las calles aledañas al gimnasio.

Los instructores capacitados, mencionaron que están conscientes de la situación del COVID-19 pero que a la vez otro de los objetivos es seguir fomentando el deporte y mantenerse saludables, es por eso que los grupos en cada categoría serán pequeños.

Cabe destacar que la inscripción no tiene ningún costo y es para la población en general, no solo para los que estén suscritos en el gimnasio. Además las áreas a utilizar estarán previamente desinfectadas y contarán con asesoría médica para estar pendientes de los participantes.

Se premiará a los 3 primeros lugares de cada categoría con obsequios de patrocinadores que se están sumando el evento.

Hasta el momento ya hay varias personas inscritas y las inscripciones seguirán abiertas hasta el próximo viernes, directamente en las instalaciones del gimnasio y estarán dando más información en sus redes sociales.

