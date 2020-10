Reactivan módulo de la SEMOVI en Loma Bonita

-Atenderán a través de citas para evitar la aglomeración de personas

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Este martes, en el municipio de Loma Bonita se reactivó el módulo de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con la finalidad de que quien desee hacer un trámite no tenga que acudir hasta Tuxtepec, luego de que estuvieran suspendidos.

Este módulo dejó de funcionar debido a la contingencia y para no poner en riesgo la salud del personal y contribuyentes, por lo que este martes se reactivo una vez más, sin embargo no están tramitando licencias.

La responsable del módulo Carolina Gutiérrez González, señaló que este módulo estará al interior del módulo de finanzas, y atenderán a través de citas, para evitar que haya aglomeración de personas.

Los trámites que se pueden hacer en este módulo son alta de vehículos, bajas, así como cambios de propietarios, tanto para el servicio público como privado, y quienes desee tramitarla tendrá que acudir al módulo ubicado en Tuxtepec.

Durante la reactivación del módulo se informó que hay un estimulo importante para los contribuyentes como es el de un estimulo para aquellos que tienen atrasos en sus pagos de la tenencia y vence hasta el 17 de diciembre.

