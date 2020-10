Inaugura AMH ampliación y remodelación del área de hospitalización de la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca

-Se construyen condiciones para fortalecer esta noble institución, que ha salvado la vida de miles de oaxaqueños y oaxaqueñas, expresó el Gobernador

-El Mandatario Estatal recibió, a nombre del Gobierno y pueblo de Oaxaca, el reconocimiento “Jean-Henry Dunant”, por la labor benefactora con este organismo

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 13 de octubre de 2020.- El gobernador Alejandro Murat Hinojosa inauguró, junto con la presidenta honoraria del Sistema DIF Oaxaca, Ivette Morán de Murat, el refuerzo estructural, ampliación y remodelación del área de hospitalización de la Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Oaxaca, el cual tuvo una inversión de 9 millones de pesos y beneficiará a más de 27 mil habitantes que requieran de los servicios humanitarios de esta institución.

Durante su visita a estas instalaciones, las cuales fortalecerán los 27 mil 213 servicios que brinda esta institución altruista, de los cuales 21 mil 912 son hospitalarios y 5 mil 301 prehospitalarios, el Mandatario Estatal recorrió este nuevo espacio que permitirá crear condiciones óptimas y dignas para el auxilio y atención altruista de las personas que lo necesitan.

En este marco, la presidenta y delegada Estatal de Cruz Roja Mexicana en Oaxaca, Aura Guadalupe Borges Yazegey, entregó al Gobernador del Estado el reconocimiento “Jean-Henry Dunant”, por ser benefactor de esta noble institución, en memoria del fundador de la Cruz Roja en Ginebra, Suiza.

Al respecto, Alejandro Murat agradeció esta distinción a nombre del Gobierno y pueblo de Oaxaca, y destacó que su presidenta, junto con el personal médico, paramédico y voluntarios que brindan su servicio altruista, construyen condiciones para llevar adelante esta noble institución que ha salvado la vida de miles de oaxaqueños y oaxaqueñas.

“Ellas y ellos son los principales protagonistas de esta labor, por lo que expreso mi reconocimiento a quienes integran la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca; de esta manera se resalta la importancia de crear, construir y crecer juntos por el bien de Oaxaca”, puntualizó.

Así también, a la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat, recibió la medalla de Oro, por su trabajo a favor de las causas nobles, basado en los principios de la Cruz Roja, como son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.

En un emotivo encuentro, Ivette Morán de Murat, señaló que a través del esfuerzo y del compromiso, en donde todas y todos trabajan juntos por las familias de la entidad, se obtienen estos logros; aunado al ímpetu y fortaleza de la presidenta de la Cruz Roja Mexicana en Oaxaca, Aura Guadalupe Borges Yazegey, de manera unida se colabora para que este organismo siga adelante.

“Con estas obras de mejoramiento de sus instalaciones se dignificó esta gran institución, la cual todos los días se encuentra al pendiente de todas y todos los oaxaqueños. En sismos, lluvias y diversas contingencias, la Cruz Roja de Oaxaca es la primera en brindar auxilio a la población que lo requiere”, expresó.

En tanto la también delegada estatal de este organismo, Borges Yazegey, agradeció el respaldo del Gobernador y de su esposa por su labor humanitaria para realizar estas acciones y que permitirán contar con espacios dignos y seguros para atender a las personas que lo necesitan, las cuales consisten en el reforzamiento de las zapatas existentes de la planta baja en la zona de rampas, de acuerdo con la memoria estructural del proyecto, y de la losa de entrepiso con trabes de liga.

Así también el rediseño del área de encamados, reacondicionamiento de un área para consultorios, oficinas administrativas, servicios médicos (siete cuartos), área de curación y se rehabilitaron las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias de acuerdo con la nueva distribución de espacios.

Además se removieron los aplanados existentes, en muros y plafones, para ser reforzados con malla electrosoldada, hasta nivel de pintura. La cancelería existente fue sustituida por una nueva, así como puertas y herrería en rampas y escaleras, y en la zona de azotea se retiró el impermeabilizante existente, por uno nuevo.

La Cruz Roja Mexicana Delegación Estatal Oaxaca ofrece los servicios de capacitación para formar profesionales de Enfermería y Técnicos de Urgencias Médicas, a empresas, para primeros respondientes, atención prehospitalaria, hospitalaria, análisis clínicos, imagenología, curaciones, operaciones menores y mayores y servicios de ambulancia en caso de emergencia.

Comentarios

