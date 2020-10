Habitantes de Juxtlahuaca denuncian falta de entrega de recursos por parte del Presidente Municipal

-Mencionan que desde el 2018 no se le entrega a las comunidades los recursos del ramo 33 y 28, sumando en total alrededor de 10 millones de pesos

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Desde hace 12 meses el municipio de Santiago Juxtlahuaca no ha entregado los recursos de los ramos 28 y 33, por ello habitantes de esta población de la región mixteca, se manifestaron en las inmediaciones de la Casa oficial, para exigir la intervención directa del Gobernador Alejandro Murat.

Los manifestantes piden que se cite al Presidente Municipal Nicolás Feria Romero, a quien lo único que le exigen es que cumpla con lo que establece la ley, una de ellas es la de entregar el recurso a las comunidades, para que se realice obra pública y así favorecer el desarrollo de la población y del municipio.

Señalaron que los recursos llevan detenidos desde el 2018, además afirmaron que no han tenido ningún tipo de acercamiento con el Presidente Municipal, el adeudo que se tiene por esta situación con cuatro comunidades es de aproximadamente 10 millones de pesos, por los tres años en que no les han entregado dicho recurso.

Asimismo comentaron que hasta el momento el gobierno municipal no les ha informado sobre los motivos por los cuales no les han entregado el recurso a estas comunidades, incluso mencionaron que el edil cita a los agentes y les cancela de última hora y los reprograma, por esta razón es que decidieron manifestarse este martes y pedir la intervención del gobernador.

Otra anomalía que denunciaron es que Nicolás Feria Romero ha reportado la ejecución de obras, mismas que no existen, como ejemplo mencionaron un comedor comunitario, la pavimentación de una calle, la introducción de una red de agua potable en la comunidad de “La joya”, por todo esto han pedido en varias ocasiones que se realice una auditoría a la autoridad municipal, sin embargo su petición no ha sido escuchada hasta el momento.

Finalmente dijeron que la actitud del presidente municipal Nicolás Feria Romero es prepotente y déspota hacia los habitantes de Santiago Juxtlahuaca, situación que poco a ayudado a resolver este problema.

