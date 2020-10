Gobierno de Oaxaca y Volaris unen esfuerzos para detonar la cadena de valor turística

-Ponen a disposición 40 mil asientos con tarifas nacionales de 699 pesos e internacionales por 89.99 dólares en viaje sencillo con impuestos incluidos, para viajar del 1 de enero al 24 de octubre de 2021, comprando del 12 al 15 de octubre de 2020

-El Gobierno del Estado y la Aerolínea consideran la salud y seguridad de pasajeros y habitantes de Oaxaca como la principal prioridad

Comunicado

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 12 de octubre de 2020.- En una suma de esfuerzos, el Gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Turismo y la aerolínea Volaris, dieron a conocer el lanzamiento de la nueva ruta Cancún-Oaxaca-Cancún y la reapertura de la ruta Mérida-Oaxaca-Mérida; así también anunciaron un programa encaminado a reactivar el turismo de la entidad, mediante un descuento del 20% en 59 mil asientos para viajar desde y hacia Oaxaca durante 2020, y una garantía de cobertura del 125% del valor del boleto en caso de cancelación de la aerolínea.

“En Oaxaca estamos listos para recibir a todos los turistas, pero también a nuestras paisanas y paisanos, y apoyar a nuestras oaxaqueñas y oaxaqueños que necesitan moverse de manera segura”, señaló el gobernador Alejandro Murat.

El Jefe del Poder Ejecutivo celebró esta suma de esfuerzos con Volaris, la aerolínea más grande en la entidad, gracias a sus operaciones en los aeropuertos de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, y que durante esta contingencia sanitaria ha blindado sus estándaes de seguridad para garantizar la salud de las personas usuarias.

De esta manera, Murat Hinojosa refrendó el apoyo del Gobierno de Oaxaca para transitar en esta nueva etapa y reconoció a la aerolínea Volaris, por retomar sus rutas con Oaxaca y generar la confianza en las personas usuarias, de que llegarán a su destino y podrán llevar a cabo sus acciones de turismo o negocio

En su oportunidad, el director general y miembro del consejo de administración de Volaris, Enrique Javier Beltranena Mejicano, expresó que como parte del plan para apoyar la reactivación turística de Oaxaca, Volaris ofrece 40 mil asientos con tarifas nacionales desde 699 pesos, e internacionales por 89.99 dólares en viaje sencillo con impuestos incluidos, para viajar del 1 de enero al 24 de octubre de 2021, comprando del 12 al 15 de octubre de 2020.

De igual forma, la aerolínea lanzará 59 mil asientos con 20% de descuento, con el código VLMX, en todas sus rutas que opera en los aeropuertos de Oaxaca, Huatulco y Puerto Escondido, incluidas la reactivación de la ruta Mérida-Oaxaca y el lanzamiento de la nueva ruta Cancún-Oaxaca, para viajar del 12 de octubre al 31 de diciembre de 2020, comprando del 12 al 15 de octubre.

“El modelo de negocio de Volaris nos permite tener costos de operación bajos, para así ofrecer una tarifa más accesible a todos los bolsillos. Una tarifa más baja le permite al turista promedio dedicar el presupuesto que se ahorra a hospedaje, comidas y experiencias en el destino, detonando la cadena de valor”, señaló.

Asimismo, el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, expresó que esta suma de esfuerzo se deriva del acercamiento que se mantuvo durante el Tianguis Turístico Virtual realizado en el pasado mes de septiembre, con lo cual –dijo- se tiene asegurado el incremento de asientos disponibles para la temporada de muertos, cuyo pronóstico por parte del sector hotelero es hasta el momento del 30%; así como para la temporada decembrina a partir del 16 de diciembre.

Volaris operará con dos aviones A320 y 10 despegues diarios, un total de 10 rutas en Oaxaca durante octubre, incluidas la reactivación Mérida-Oaxaca y el lanzamiento de la nueva ruta Cancún-Oaxaca, por lo que actualmente es la aerolínea que oferta más rutas y asientos desde el aeropuerto de la Capital del Estado y es la que cuenta con más rutas activas en la entidad desde que inició el COVID-19.

Como parte de su campaña Con Volaris Seguro Vuelas, la aerolínea lanzó una garantía que cubre –en caso de cancelación del vuelo–, el 100% del valor del boleto más un 25%, y que está respaldada por su cumplimiento de más del 98% de vuelos programados.

Volaris inició operaciones en Oaxaca en 2008 y desde entonces ha transportado a más de 1.6 millones de clientes. En lo que va de 2020, ha transportado más del 30% de los pasajeros del aeropuerto de Oaxaca y para julio del 2021 se prevé abrir la ruta Oaxaca- Chicago.

La temprana y rigurosa implementación del Protocolo de Bioseguridad en toda la red de Volaris le ha permitido recuperar rápidamente su capacidad –que hoy se encuentra al 75%– y fortalecer su posición de liderazgo indiscutible del mercado de los viajes aéreos en México, con más pasajeros transportados que cualquier otra aerolínea y 142 rutas activas, 96 domésticas y 46 internacionales.

Volaris ha transportado sin contratiempos a más de 3 millones de pasajeros desde que comenzó la crisis por el COVID-19, gracias a su Protocolo de Bioseguridad alineado a las mejores prácticas y recomendaciones Internacionales, y es la primera aerolínea en México en recibir el Timbre de Seguridad Turística de la Ciudad de México, gracias a la calidad y seguridad en todas sus operaciones.

El descuento de Volaris puede aplicarse en cualquier ruta a Oaxaca desde México y Estados Unidos con el código VOI20 en compras hasta del 8 al 11 de octubre para volar del 1 de enero de 2021 al 31 de octubre de 2021. La garantía por cancelación se adquiere de forma inmediata con cada compra realizada a través de Volaris.com.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario