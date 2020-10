Entregan dotación de alimentos a escuela en Valle Nacional, en apoyo a los que menos tienen

-Asegura el director que ahora se hace de esta manera, para mitigar la crisis debido a la pandemia que atraviesa la población.

Alex Morales

Valle Nacional, Oaxaca.- Alumnos de la escuela Margarita Maza de Juárez en el municipio de Valle Nacional, recibieron su dotación de alimentos otorgado por el DIF Estatal, una manera diferente de cómo se venía haciendo, ya que por falta de clases presenciales los alimentos se les da a los padres de familia para un mejor uso de ellos, así lo dio a conocer Ángel Mario Aragón López Director de esa escuela.

Y es que comentó, que el hacer entrega de estos alimentos a los padres de familia les ayuda a mitigar la crisis que atraviesan las familias de escasos recursos debido a la pandemia y es por eso, que vieron a bien el hacer entrega de productos de la canasta básica para la alimentación de los alumnos.

Explicó que la escuela se encuentra dentro del Programa Alimentario del DIF Estatal, sin embargo, la alimentación no llega al 100% para todos los alumnos, pues dijo que esta institución cuenta con más de 70 alumnos y solo llegan alimentos para 160, por lo que añadió que ya se están haciendo las gestiones pertinentes para que todos los estudiantes tenga la oportunidad de adquirir comida caliente.

Por otro lado reconoció que ve complicado el pronto regreso a clases debido al constante retroceso del semáforo epidemiológico, pues dijo que en la actualidad las clases en línea, lejos de facilitar las enseñanzas de los alumnos ha complicado aún más la situación, pues mencionó que no todos cuentan con las herramientas prácticas para que se les facilite el aprendizaje de los estudiantes que tienen que batallar constantemente para cumplir con sus labores.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario