En redes sociales, Tuxtepecana denuncia sufrir acoso

-En los últimos meses, son varias las denuncias que han hecho las mujeres al ser víctima de acoso



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En las últimas semanas, mujeres del municipio han reportado ser víctimas de acoso por parte de algunos hombres, el último caso fue el de una joven que denunció como recibió un mensaje amenazador por parte de un sujeto.



En su cuenta de facebook, la joven publicó mensaje de un hombre que la vigila cada vez que viaja además de que le tomó una foto, por lo que pidió a las mujeres estar alerta, ya que señala que nunca “se sabrá cuando te harán daño”.



Esta denuncia en redes sociales no es la única, últimamente algunas mujeres han expuesto la situación en la que se sienten vulnerables, como fue el caso de una joven que estaba siendo molestada en el Parque La Piragua y tuvo que llamar a alguien para que fuera por ella.



Otra de las denuncias que también hizo una mujer, fue cuando acudía a ejercitarse en el muro boulevard y la siguieron 2 hombres en un vehículo, por lo que tuvo que entrar en una tienda y solicitar ayuda, y luego correr hasta su casa.



Esas no son las únicas denuncias en redes sociales, se han dado otras más en donde las jóvenes son acosadas y perseguidas por algunos hombres, por lo que ellas mismas piden a las mujeres a cuidarse y protegerse, y sobre todo andar siempre acompañadas.



Recordemos que esta situación en Tuxtepec, se tornó más preocupante tras la desaparición de algunas jóvenes en el municipio, y luego por la aparición de una fosa con el cuerpo de una de estas mujeres reportadas como desaparecidas, y tras estos hechos, las mujeres que son víctimas de acoso llaman a protegerse y cuidarse entre ellas, pero además piden a los hombres apoyarlas y cuidarlas en vez de acosarlas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario