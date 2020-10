Continúan arranques de Obra en colonias de Tuxtepec

-Con obras de construcción de pavimento de concreto hidráulico y sistema de agua potable hoy 5 colonias fueron beneficiadas



Ángel Camarena



Tuxtepec, Oaxaca.– La mañana de este martes el presidente municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez, dio inicio al recorrido de banderazos de arranques de obra en cinco colonias pertenecientes a esta misma demarcación, en donde se beneficiará a más de quinientas familias con los servicios básicos que les brindará una mayor calidad de vida a los tuxtepecanos.



Se realizará la construcción de pavimento de concreto hidráulico en La Mina, Colonia Obrera, Benito Juárez, Sebastopol y en Reacomodo Playa de Mono, con una inversión de más de 3 millones de pesos en beneficio de sus habitantes para que tengan mejores accesos a sus colonias.



También, se realizará la construcción del sistema de agua potable para acercar el servicio básico a los habitantes de Central de Maquinaria, ahí se invertirá un total de 1 millón 709 mil 663 pesos con 17 centavos para que todos sus colonos tengan acceso al vital líquido.



Con una inversión total de 4 millones 801 mil 570 pesos con 26 centavos, fue la gira de este martes en arranques de obras para beneficio de las y los tuxtepecanos y así brindarles una mayor calidad de vida acercando los servicios básicos y también el mejoramiento de sus caminos, para un mejor desplazamiento.

