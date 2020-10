Comuneros de Etla bloquean Ciudad Administrativa

-En caso de no tener respuestas van a intensificar las medidas y se tendrá que cerrar el agua nacional de Oaxaca

Redacción

La mañana de este martes comuneros, mantuvieron un bloqueo en Ciudad Administrativa, esto debido a que exigen el depósito de la Secretaria del Estado sobre el pago de servicios ambientales, a través de fondos concurrentes, de 10 comunidades y ejidos de los valles centrales.

El presidente del comisionado de bienes comunales de San Agustín Etla, Eric Pérez Ruíz, dijo que la Secretaría de finanzas ha incumplido el pago de un recurso que tienen convenido desde hace dos meses, y no ha sido depositado todavía.

Asimismo, menciono que son 10 comunidades las que se ven afectadas gracias a esto, además dijo este recurso las comunidades lo utilizan para darle mantenimiento al bosque para el combate de plagas que son las que los están atacando y es la preocupación que tienen, además de que la conafort tiene lineamientos y les exigen que comprueben al 30 de noviembre y eso no podrá ser posible debido a los tiempos.

Además, Pérez Ruíz, mencionó que el gobierno del estado les debe 2 millones y medio para las 10 comunidades.

“Realmente es una cantidad pequeña pero para que no nos tomen atención y para lo que aportamos como comunidades el servicio que le proporcionamos a la ciudad, el agua que le proporcionamos” expresó.

Por otro lado, dijo que la SEGEGO ha estado revisando y les van a poner una mesa de trabajo para poder aclarar la situación, además mencionó que en caso de no tener respuestas van a intensificar las medidas y se tendrá que cerrar el agua nacional de Oaxaca.

Cabe mencionar que hace dos meses se siguió un proceso burocrático donde se firmaron los convenios, y se avanzo, y una vez firmando los convenios debieron haber realizado el depósito inmediatamente, sin embargo, solo han sido promesas, por lo que se reunieron la semana pasada y decidieron manifestarse.

“Con todo respeto le falta cuadro al gobernador, le falta equipo, el tiene la buena voluntad hace compromisos, destraba problemas pero su equipo de trabajo no opera, le falta equipo de trabajo”, expresó.

Finalmente mandan un mensaje a la ciudadanía de Oaxaca, en caso de quedarse sin agua, piden que los disculpen pero esta situación los obliga a tomar estas medidas, su trabajo no es molestar a la gente, la idea es que les resuelvan algo que ya esta convenido.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario