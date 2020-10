Cobijado por Morena, Murat respalda a Obrador en San Lázaro

-En medio de la protesta de FRENA y otras voces críticas de la oposición al presidente, el Gobernador de Oaxaca emitió un mensaje respaldándolo y cobijado por los diputados federales y locales de Morena

Santiago Méndez Agama

Oaxaca, Oaxaca.- Cobijado por los diputados federales y locales de Morena, entre los que destacaban Mario Delgado, el Gobernador de Oaxaca Alejandro Murat -de extracción priista- dió un espaldarazo político al gobierno de López Obrador, al reconocer el trabajo que está haciendo en Oaxaca y en el país, y la alianza que han tejido con los diputados -sobre todo los de Morena- para llevar a cabo proyectos como el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Tras una reunión con diputados de Morena y el Director General del Proyecto Interoceánico, Rafael Marín, el Gobernador de Oaxaca emitió un mensaje arropado por los diputados morenistas en donde veladamente criticó a quienes han cuestionado el gobierno de la 4t, pues dijo que “mientras unos usan las palabras para denostar, nosotros usamos los hechos para transformar”, en claro ejemplo a las fuertes críticas que ha habido al gobierno de Obrador por parte de los partidos opositores.

“Mientras algunos se unen para señalar por qué no están de acuerdo, nosotros hemos creado condiciones para que se generen los proyectos que realmente exigen las oaxaqueñas, los sureños y los mexicanos” añadió el gobernador priista observado y rodeado por mas de una docena de diputados federales, muchos de ellos que apenas hace dos años en sus campañas criticaron fuertemente las acciones del PRI, partido por el que ganó el mandatario.

Murat Hinojosa dijo que quiso aprovechar “la oportunidad para incorporar al debate nacional otra expresión politica que le está dando resultados a México”, al referirse a la alianza que asegura ha hecho con el Gobierno Federal y los Diputados de Morena para empujar proyectos en Oaxaca.

El Gobernador del Estado, aclaro desde el inicio de su mensaje que estaba fijando una posición política, “hoy que hay un debate de diferentes expresiones ideológicas y políticas en torno a ciertas realidades que se plantean que existen en el país, es nuestra obligación presentar la otra realidad que se está construyendo en México” dijo Murat.

“Aquí hay otra alianza, una alianza con el pueblo que encabeza el Gobierno Federal” y reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador por encabezar esta alianza de la que dijo está dando resultados al país.

El discurso del Gobernador priista dista de lo que su partido ha hecho en materia de críticas al gobierno obradorista y mas bien se puso de lado del morenismo en pleno inicio del proceso electoral para renovar la Cámara de Diputados Federal y tambien la de Oaxaca, estado que ha sido el bastión obradorista mas importante del país.

