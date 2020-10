Cerrarán playas en Puerto Escondido tras rebrote por covid

El H. Ayuntamiento de Santa María Colotepec, emitió un comunicado en el que informan a la población a cerca de las nuevas medias que implementaron, esto debido al regreso a color naranja en el semáforo epidemiológico en el Estado y a los informes técnicos de la Secretaría de Salud de Oaxaca, donde se señalan un rebrote a gran escala de casos positivos de Covid-19, en esta jurisdicción municipal.

Y es que a partir del pasado lunes 12 hasta el 31 de Octubre, se llevaran a cabo las siguientes normativas para así evitar la propagación de más casos de covid-19

Entre las medidas se encuentra el cierre de las playas para cualquier uso en toda la jurisdicción municipal, así mismo, se reduce a un 40% la ocupación restaurantera y aun 20% la ocupación hotelera.

En cuanto al transporte, no se permitirá el acceso y tránsito al transporte público federal, como son Grupo ADO, ALTAMAR, ESTRELLA BLANCA, BLANESCA, DIAMANTE, DELFINES Y OAXACA PACIFICO, así como también a taxistas foráneos ajenos al municipio, por otro lado, se reducirá el pasaje intermunicipal colectivos y taxis libres llevarán 3 pasajeros por vehículo y pasajeras con 7 usuarios, además de que se obliga en todo momento el uso de cubrebocas a los chóferes y usuarios de transporte público, particulares y repartidores de productos.

En cuanto a bares y cantinas, serán suspendidos sus funcionamientos, y se prohibirá la venta de bebidas alcohólicas, por lo que se aplicara la Ley Seca.

Asimismo, se suspenderá el funcionamiento del tianguis ganadero en el Baratillo municipal, se cerrarán los espacios de recreación del río de Colotepec y se prohibirán todo tipo de fiestas o eventos que operen de forma clandestina.

Por otro lado, a los comerciantes se prohibirá que se instalen en la zona adoquinada, calle del Morro y Punta Zicatela, además deberán portar cubrebocas de forma obligatoria tanto comerciantes como usuarios del Mercado Zicatela y el estricto acato de medidas preventivas.

Finalmente, a quienes hagan caso omiso de estas disposiciones, en toda la jurisdicción municipal, serán acreedores de una sanción correspondiente por poner en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos.

