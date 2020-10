CEA sin atender a autoridades de San Juan Chicomezuchil en la sierra de Oaxaca



-Denuncian que presentaron un proyecto para rehabilitar tubería de abasto de agua potable que fue dañada por el sismo del 23 de junio

Jorge Acevedo

San Juan Chicomezuchil, Oaxaca.- San Juan Chicomezuchil es un municipio ubicado en la sierra Juárez de Oaxaca, cuenta con aproximadamente 400 habitantes y tuvo algunas afectaciones por el sismo del pasado 23 de junio, pues hubo un deslave que rompió la tubería con la que suministran agua potable a la población.

El Presidente Municipal Felipe Lara García, detalló que esta situación fue reportada en tiempo y forma a la Comisión Estatal del Agua para gestionar recursos y así poder reparar la tubería, pues los recursos que recibe el ayuntamiento no son suficientes para atender esta necesidad, pese a esto la dependencia no ha dado respuesta a su demanda.

Ante la necesidad de abastecer del vital líquido al municipio, tuvieron que entubar un tramo para así poder abastecer el suministro de agua, cabe mencionar que esta agua la obtienen de manera directa de un cerro que está cerca de la comunidad y para llegar a él sólo puede ser caminando, debido a lo complicado del camino.

Como autoridades dijeron estar preocupados, porque la población exige que se repare esta obra, la cual hasta el momento la Comisión Estatal del Agua a cargo de Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva no ha dado una respuesta a su demanda, a pesar de que en varias ocasiones han acudido a la dependencia para manifestarles esta situación, sin encontrar hasta el momento una respuesta favorable.

Han sido varias veces las que han asistido a la Comisión Estatal del Agua, incluso mencionaron que en su momento un grupo de personas de la dependencia acudieron al lugar a recabar información y pese a esto no les han dado respuesta, a pesar de que se trata del suministro de agua potable a los habitantes del municipio.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario