Cantante tuxtepecana Charito Rodríguez, en concurso internacional representando a México

-A través de “Quiero Tu Voz Mx Online” la cantante tuxtepecana se encuentra participando con 150 cantantes de diferentes países.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- La cantante tuxtepecana Charito Rodríguez, se encuentra participando en la quinta temporada del reality show “Quiero Tu Voz Mx Online”, donde están concursando alrededor de 150 cantantes de diferentes países del mundo.

Detalló que este reality que se lleva a cabo dentro de la plataforma de Facebook y es con la finalidad de dar a conocer los talentos que hay en diferentes países y al mismo tiempo, promoverse mundialmente.

Concurso que cuenta con cuatro coachs Erick Gaeta vocalista de la agrupación Aron y su grupo Ilusión, Verónica Gil Vocalista del grupo Saya, Martin Vaca Cantautor y Kentow cantautor Veracruzano de música urbana.

Comentó que al momento de presentarse, la eligieron tres coaches pero ella eligió a Erick Gaeta, ya que él está más enfocado al género musical que ella conoce e interpreta.

Señaló que será este martes que inície la etapa de “La guerra”, donde los diferentes integrantes de cada equipo mostrarán su talento para continuar dentro de este reality show hasta el final.

Y el día miércoles, será su participación donde su coach Erick Gaeta tendrá que eliminar a dos integrantes de su equipo y el mismo día otros dos integrantes del equipo tendrán la oportunidad de ser elegidos para pasar automáticamente a la etapa semifinal.

Por ello hace una invitación a todos los tuxtepecanos a que la acompañen a través de la página “Quiero Tu Voz Mx Online” el día miércoles, donde tendrá la tarea de pasar los filtros automáticamente o bien necesitará que sus seguidores la apoyen con sus likes a través del video que se estará compartiendo en la fanpage de este reality show.

