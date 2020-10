Atiende coordinación de Atención Regional, 2 conflictos sociales en la Cuenca

-Uno es el de Jocotepec y otro más en Valle Nacional

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Coordinador de Atención Regional Víctor Virgen Carrera informó que en estos momentos están atendiendo 2 conflictos en la cuenca del Papaloapan, mismos que podrían agudizarse en caso de no solucionarlos pronto.

El primer conflicto explicó que es la invasión de 575 hectáreas por parte de habitantes de Plan Martín Chino, en terrenos del ejido San Miguel Ecatepec, lugares pertenecientes a Jocotepec, y aunque ya tuvieron una reunión con autoridades de la SEGEGO, así como la junta de conciliación agraria y autoridades municipales de Jocotepec, se espera que en próximos días cuando muestren quien es el propietarios del predio, van a solucionarlo, ya que hay un plazo para que las partes presenten los documentos de posesión.

Otro de los conflictos es en el municipio de Valle Nacional, en donde en la comunidad de Cerro Mirador encarcelaron a 3 mujeres, una de éstas embarazada, además de que otros integrantes de su familia fueron desalojados, por no acatar la medida preventiva del filtro sanitario en septiembre pasado, por lo tanto ahora se están apoyando de la comisión de Derechos Humanos para atender este conflicto.

Explicó que dará seguimiento a estos dos problemas y esperan que próximamente no haya conflictos que afecten la tranquilidad de la Cuenca, aunque no descarta que una vez que se acerque más la fecha para las elecciones, haya más problemas sociales.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario