Abogados insisten en reactivación de juzgados en Oaxaca

-Señalan que otras instancias como la Junta Local y Derechos Humanos ya reanudaron actividades con los protocolos correspondientes

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Abogados de las ocho regiones de la entidad, se manifestaron en la entrada de ciudad judicial, para exigir al Consejo de la Judicatura del Estado de Oaxaca, que se reactiven de manera total las actividades y servicios en los juzgados de todo el estado, pues desde marzo fueron suspendidas las actividades por la pandemia.

Denunciaron que hasta el momento el Consejo de la Judicatura no ha autorizado una impartición de la justicia de manera regular, situación que ha dejado a los abogados litigantes sin trabajo y sin ingresos debido a esta situación, por esta razón es que protestaron y se pronunciaron en contra de la actitud del poder judicial en Oaxaca.

Asimismo comentaron que otras instancias como el Tribunal Contencioso Administrativo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, además del Fuero Federal, ya reanudaron sus actividades conforme a lo que establecen los protocolos de prevención dictados por las autoridades sanitarias.

Dijeron que no se explican cómo es que estas instancias si reanudaron sus actividades y el poder judicial continúa en su postura de no hacerlo, incluso mencionaron que esto puede ser por la incapacidad de los responsables, quienes aseguran se escudan en la base trabajadora.

Una de las inconformidades de los abogados, es que la impartición de la justicia es esencial, la cuál afirmaron no se está cumpliendo como debería ser, por ello esta actividad debería ser considerada como esencial dentro de la pandemia, sobre todo porque en una sociedad sin acceso a la justicia se podría ocasionar un caos.

