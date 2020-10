Tuxtepec debe resolver sus quebrantos o es necesario que una persona de fuera lo haga: Diputado Gustavo Díaz

-Dijo que por ayudar a otros municipios ajenos a su Distrito, ha recibido golpeteo político.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- El Diputado Local del Distrito 01 Gustavo Díaz Sánchez mejor conocido como “el Gato”, reconoció que ha recibido golpeteos políticos por haber apoyado a algunos municipios de la Cuenca durante la pandemia, que no pertenecen a su Distrito y enfocándose en Tuxtepec, dijo que este municipio debería solucionar los problemas que tiene actualmente o se necesita de una persona de fuera.

Dijo que por el momento no hay interés por buscar la Diputación Federal, sino que la ayuda a los municipios afectados por la pandemia y los siniestros como Jocotepec y Valle Nacional fue de corazón, ya que indicó que por ser un Legislador se les abre la puerta para buscar la gestión y hacer entrega de apoyos a los pueblos que más los necesitan.

También aseguró que pese a que el Gobierno Federal haya eliminado los apoyos al campo, dijo que el Gobierno del Estado continúa con las aseguradoras para mitigar las pérdidas de los campesinos a través de la SEDAPA por lo que manifestó, que no hay porque alarmarse si se cuenta con personas capacitadas y de la misma región como es el caso de Gabriel Cué quien debe tener el apoyo del Congreso para enfrascarse un proyecto globalizado en apoyo a los productores del campo, ya que de lo contrario estarían atados de mano para dar la cara ante esta contingencia.

