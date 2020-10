Tras retiro de plantón del Frente Popular 14 de junio, sanitizan zócalo de Oaxaca

-La organización dijo que se retiraban para evitar que sus militantes se contagiaran de Covid

José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- Trabajadores del ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, llevaron a cabo la sanitización del zócalo capitalino, luego de que la organización 14 de junio retiró el plantón que mantenían desde hace varias semanas, en exigencia al cumplimiento de sus demandas por parte del gobierno del estado y federal.



Y es que este domingo el Frente Popular 14 de junio anunció en conferencia de prensa que retirarían el plantón, para evitar exponer a sus militantes a un posible contagio de Covid, esta información fue confirmada por la dirigente de la Confederación Libertad de

Trabajadores de México (CLTM), quien estuvo presente al momento de realizar el anuncio.



Comentó que esta decisión también se tomó debido a que los tres niveles de gobierno han manifestado su interés por dar solución a las demandas de la organización, asimismo Díaz Pantoja mencionó que espera que con la intervención del Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se puede esclarecer el atentado que sufrió en febrero de este año.



Cabe mencionar que en días pasados se criticó a la organización de generar grandes cantidades de basura, luego de que en redes sociales los usuarios criticaron esta situación, los integrantes del Frente Popular 14 de junio realizaron una jornada de sanitización y limpieza en el zócalo capitalino, días antes los ferieros se retiraron del lugar, aunque hasta el momento se desconocen los acuerdos a los que llegaron con las autoridades.

