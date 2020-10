Tras cateo en Juchitán, Fiscalía General aprehende a ex policía federal, acusado de homicidio

-Agentes Estatales de Investigación lograron la aprehensión de R. R. M., o R. R. V., señalado como probable responsable del homicidio de un masculino.

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 10 de octubre de 2020.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), coordinó y ejecutó un cateo en un domicilio particular en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde logró la aprehensión del ex policía federal identificado como R. R. M., o R. R. V., señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio del masculino J. P. H., cometido en marzo de 2020.

El operativo fue realizado la madrugada de este sábado por la Fiscalía General –a través de la Agencia Estatal de Investigaciones- y contó con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional, en un domicilio particular ubicado en la Séptima Sección del referido municipio, en cumplimiento a la orden de aprehensión asentada en la causa penal 212/2020.

Los hechos se suscitaron el 15 de marzo de 2020, aproximadamente a las 21:00 horas, cuando el imputado en compañía de otros sujetos, arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en inmediaciones de la colonia Nueva Vida de la Séptima Sección de Juchitán de Zaragoza, donde privaron de la vida a la víctima con disparos de arma de fuego.

Ante estos hechos, la Institución de procuración de justicia inició una exhaustiva y diligente investigación –a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo-, logrando identificar, aprehender y presentar ante el Juez de Control al probable responsable.

En audiencia, la defensa del imputado hizo uso del término constitucional, que vence el próximo 13 de octubre, permaneciendo en tanto en prisión preventiva oficiosa.

La Fiscalía General reitera su compromiso de aplicar la Ley sin distingo a quien o quienes sean responsables de delitos que atenten contra la paz de las y los oaxaqueños.

