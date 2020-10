Suman 14 hospitalizados por covid en la Cuenca; llaman a no bajar la guardia

-Se reportan además 119 casos en los últimos 15 días



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- En los últimos 15 días, los casos de covid en el municipio han incrementado y prueba de esto es que se reportan 14 hospitalizados de manera general en la zona, así lo dio a conocer el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 3 Moisés Montalvo Asprón.



Llamó a los cuenqueños a seguir con todas las medidas para evitar que en breve se regrese al semáforo rojo, y sobre todo evitar varios casos como en los meses de junio y julio, en donde se reportaban hasta 18 defunciones por día, “hablábamos de 1 o 2 pacientes, hoy tenemos 9 hospitalizados en el hospital general, 3 en el IMSS y 2 en el ISSSTE, y al haber un número considerable de pacientes, esto nos habla que puede haber un número importante de defunciones, en los últimos 15 días tenemos 119 casos nuevos, pero atrás de éstos tenemos mínimos 10 por cada uno” dijo.



Pidió a los ciudadanos a seguir las medidas principales como la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas y cuidarse para que no haya más defunciones, ya que además en estos últimos 15 días suman ya 3 defunciones.



Agregó que siguen reforzando las acciones y cumpliendo con las medidas, pero es necesario que la ciudadanía se sume para evitar regresar al semáforo rojo ya que esto implicaría más casos, defunciones, el cierre de negocios y sobre todo que haya sectores afectados como los comerciantes.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario