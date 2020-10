STAUO pide auditoría financiera, forense y administrativa en la UABJO

-Señala que bajo el pretexto de la autonomía, se está cometiendo el saqueo más grande e histórico a la universidad



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca pide que se realice una auditoría financiera, forense, administrativa y académica, debido a que se han cometido presuntos actos de corrupción e impunidad, bajo el principio de la autonomía universitaria, así lo manifestó el Secretario General del gremio Enrique Antonio Martínez Martínez.



Agregó que en el 2016 se violó la autonomía de la universidad, cuando la fuerza pública irrumpió a una reunión de consejo universitario, en dónde se impuso a Eduardo Bautista Martínez como rector de la UABJO por medio del gobierno del estado, en aquella ocasión profesores y alumnos fueron golpeados por los elementos de la fuerza pública.



Asimismo hizo un llamado enérgico a la Fiscalía General de la República, a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública, para que tomen cartas en el asunto y se realicen las investigaciones correspondientes, sobre todo porque las demandas del sindicato no han sido atendidas por parte de la rectoría.



Martínez Martínez comentó que la autonomía de la Universidad se ha convertido en un manto de impunidad, para que desde ahí se esté haciendo el saqueo más grande e histórico que ha sufrido la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), motivo por el cual piden que se realice una auditoría general.



En cuanto al proceso de cambio de rector, el Secretario General del STAUO, dijo que si Gilberto Medina Gamboa cumple con los requisitos para ser el nuevo rector de la universidad, contará con el respaldo del gremio, pues uno de sus objetivos es que se cumplan los derechos de la comunidad universitaria.



Cabe mencionar que el STAUO presentó sus propuestas para la rectoría, a quienes está respaldando de manera incondicional, por ello desmintió que en algún momento hayan firmado un documento apoyando a Medina Gambo y que la firma que aparece pudo haber sido falsificada.



Finalmente pidieron a los Diputados Federales y Locales que saquen las manos de la vida interna de la universidad y solicitaron a MORENA que expulse de sus filas a Eduardo Martínez Helmes y a Eduardo Bautista Martínez, por no cumplir con los principios rectores de este instituto político de no mentir, no robas y no traicionar.

