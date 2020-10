Movimiento “Siempre Alerta”, anuncia actividades para prevenir abuso infantil

-Este martes inician las actividades con transmisiones con el tema “vacíos emocionales”



Tuxtepec, Oaxaca.- La Directora del Movimiento “Siempre Alerta” Perla Cruz Jiménez, dijo que tienen preparadas varias actividades enfocadas en prevenir el abuso, en donde van a involucrar a toda la familia, no únicamente a los menores de edad si no a todos los sectores, para que sean más los que se sumen.



Lo que se busca es que durante el mes de octubre y noviembre se tengan varias actividades que ayuden a prevenir el abuso infantil, siendo la primera unas transmisiones que inician este martes llamadas “vacíos emocionales”, en donde además tratarán otros temas de interés cada martes.



Otra de las convocatorias es la llamada “Expresarte” y consiste en que niños, adultos, y todos los que deseen hacerlo participen demostrando a través de un talento, como pueden prevenir el abuso infantil.



Así mismo otra actividad a la que invitan es la de “Voces Kids” dirigida a los niños que les gusta cantar, y así su voz salga en un collage de voces, mismo que van a presentar el próximo 19 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de prevención contra el abuso de los niños.



Cruz Jiménez, dijo que en la página de Siempre Alerta, vienen todas las instrucciones de cómo podrán participar en cualquiera de estas 3 convocatorias, todas para ayuda a que el abuso infantil vaya disminuyendo.

