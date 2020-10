Lanza línea de tazas alusivas a los murales que ha realizado Fredy Samuel

-El Pintor Tuxtepecano también estará realizando un mural en el municipio de Valle Nacional.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- En días pasados el pintor Tuxtepecano Fredy Samuel , dio a conocer su línea de tazas alusivas a los murales que ha realizado dentro de Tuxtepec.

“Ya no aguantaba poder mostrarles esto, estamos en la idea de seguir llenando Tuxtepec de arte y cultura, por esa razón lanzamos esta línea de tazas alusivas a los murales que hemos realizado, todo lo recaudado será para seguir embelleciendo nuestra ciudad”, detalló a través de su cuenta de facebook.

Así también dijo a través de su red social, que próximamente estará realizando un mural en el municipio de Valle Nacional.

Cabe mencionar que el Tuxtepecano actualmente se encuentra realizando un mural en una de las bardas de la Casa de la Cultura “Victor Bravo Ahuja” por parte de Movimiento Vecinal.

