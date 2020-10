Hoy, es tiempo de Crear, Construir y Crecer por Oaxaca: Ivette Morán de Murat

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Llevar apoyos, bienestar y alegría a las familias oaxaqueñas, es el eje fundamental del DIF Oaxaca y prioridad para la administración que encabeza el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Por ello, la presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Oaxaca, Ivette Morán de Murat, visitó Santa María Tlahuitoltepec, en la región de la Sierra Norte.

Ivette Morán de Murat, mencionó sentirse muy contenta, pues recorrer y caminar por cada rincón de Oaxaca, permite conocer de primera mano las dificultades y necesidades por las que atraviesan las familias oaxaqueñas. Por esta razón y con las medidas sanitarias establecidas por el sector Salud, la esposa del Mandatario Estatal, acudió a dicho municipio para entregar un parque recreativo incluyente, un módulo de servicios digitales, así como una ambulancia de traslado. El monto de inversión para estos apoyos fue superior a un millón ochocientos mil pesos.

“Me encuentro en Santa María Tlahuitoltepec, en una gira de trabajo muy bonita, cumpliendo las instrucciones de mi esposo, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa. Venimos a inaugurar estos juegos infantiles incluyentes, espacio que hacía mucha falta en este municipio. Estas acciones nos demuestran que, trabajando de la mano con autoridades municipales, cumplimos todos los objetivos propuestos. Vamos a seguir trabajando sin descanso, porque hoy Oaxaca crea, construye y sigue creciendo”, puntualizó Morán de Murat.

Posteriormente, la presidenta honoraria entregó una ambulancia de traslado, nueva y totalmente equipada, así como un módulo de servicios digitales del Registro Civil, con el fin de apoyar a las familias de este municipio. “Estamos muy contentos, porque parte de esta gira de trabajo era la entrega de un módulo digital que trajo el Registro Civil. Las personas ya no tendrán que trasladarse más de una hora, en menos de 5 minutos obtendrán su acta de nacimiento. Con este tipo de acciones Oaxaca crece”, finalizó la presidenta honoraria del DIF Oaxaca.

León Díaz Pérez, presidente municipal de Santa María Tlahuitoltepec, refirió sentirse contento y agradecido, ya que en todo el estado se ven reflejadas las obras y bienestar que esta administración realiza día con día. Además, añadió: “Agradezco al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, y a todos ustedes, porque sin su respaldo, estos apoyos no llegarían al municipio.”

Finalmente, Christian Hernández Fuentes, director general del Registro Civil del Estado de Oaxaca, expresó que este módulo beneficiará a la cabecera municipal, agencia y comunidades cercanas, pues la oficialía más cercana está a más de una hora. Asimismo, señaló: “Hoy las y los habitantes de este municipio, así como sus agencias, tendrán al alcance los servicios del registro civil. Van a poder tener sus documentos de vida 24 horas al día, los 365 días al año, con total transparencia”.

En familia, con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca CREA, CONSTRUYE Y CRECE en favor de la salud, bienestar e identidad de oaxaqueñas y oaxaqueños.

