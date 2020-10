Gobierno de Valle y SMO firman convenio para prevenir y erradicar la violencia de Género en el municipio

-Asegura la Secretaría que se está tomando con determinación este situación que vive el municipio, ante las denuncias registradas en lo que va del año.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca:- Personal de la Secretaria de la Mujer Oaxaqueña, arribó al municipio de Valle Nacional para firmar un convenio con el Gobierno Municipal que preside Rey Magaña y coadyuvar en la erradicación, sanción y prevención de la violencia hacia la mujer, siendo Valle Nacional uno de los 4 municipios de la Cuenca del Papaloapan con declaración de Alerta de Género.

Por su parte la Subsesecretaria de la Prevención de la Violencia de Género Edna Liliana Sánchez Cortez, tras inaugurar el Centro de Desarrollo para la Mujer CDM, explicó que solo hay 35 Instancias en el Estado, por lo detalló que se está tomando muy en serio la situación de este municipio, para establecer políticas públicas de igualdad que permita tener resultados en favor de las víctimas, que han sido violentadas en su derecho.

Señaló que esta firma de acuerdo es de gran relevancia, pues se busca detener la violencia en el municipio y es responsabilidad de todas las autoridades involucrarse en estas acciones, para evitar que se sigan dando actos denigrantes en contra de la mujer, como desde hace ya algunos años se viene registrando en este municipio.

Más tarde informó que se está capacitando a las autoridades pertinentes para que tengan el conocimiento de los diferentes delitos que se presentan contra la mujer siendo uno de estos, la trata de personas con fines de explotación, violencia sexual, violencia infantil y sobre todo la violencia digital, siendo esta la última modalidad de agresión hacia las mujeres, por lo que dijo se debe actuar a través del Sistema Judicial desde la prevención de los delitos y de esta manera, sancionar a quienes realizan estas prácticas que han violentado a las mujeres durante la contingencia sanitaria siendo el momento donde más se han registrado estos delitos.

Cabe mencionar que hasta el momento en lo que va del año se han denunciado 56 delitos de violencia y solo uno de ellos turnado a la Fiscalía, por lo que esperan que con este convenio la respuesta judicial sea más contundente para que los delitos vayan disminuyendo en Valle Nacional.

