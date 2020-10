Estudiantes de la UABJO piden respeto a la autonomía universitaria

-Exigen que gobierno estatal, partidos y actores políticos, saquen las manos de la universidad

Redacción

La tarde de este lunes, el frente estudiantil popular de la UABJO, se pronunciaron a favor de la Autonomía de la universidad, exigen que gobierno estatal, partidos y actores políticos, que saquen las manos de la máxima casa de estudios de los oaxaqueños.

Pedro Jiménez, representante del Frente Estudiantil Popular dijo que debido a la pandemia están en espera de lo que vaya a surgir durante los próximos días, además, señaló que hasta el momento solo se encuentran lideres de este frente, sin embargo en caso de ser vulnerados sus derechos universitarios tendrán que movilizarse.

Asimismo, expresó que quieren imponer al notario, Gilberto Gamboa Medina, como candidato para rector de esta Institución, ya que han tenido reuniones, así como también han llamado a actores políticos y actores de la universidad para que se de el visto bueno, sin embargo dijo que el notario no cumple con los requisitos por lo que ellos no lo van a permitir.

“Algo muy importante es que los partidos políticos saquen las manos de la universidad, que respeten la autonomía universitaria, no se puede permitir una situación así de que ocupen la universidad como un trampolín político, ya basta de esa situación”, expresó.

