Este lunes retoman Brigadas de Salud en Loma Bonita

-Cumplirán con las medidas de sanidad, aseguró la Presidenta DIF

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Con la finalidad de acercarles diversos servicios, principalmente el de salud a los habitantes de Loma Bonita, la Presidenta del DIF de este municipio María del Carmen Escalante anunció que a partir de este lunes retoman las brigadas que había suspendido a causa del covid.

Los servicios de la brigada son corte de cabello, consulta médicas, servicio dental, entre otros como la asesoría jurídica, la toma de presión y glucosa; la brigada la retomaron, tomando en cuenta todas las medidas de sanidad con la sana distancia y el uso obligatorio del cubrebocas.

Dijo que llevando las brigadas no van a poner en riesgo a los habitantes de las colonias y comunidades, que iban hasta las instalaciones del DIF a buscar estos servicios.

Ya están agendadas varias colonias que van a visitar en los próximos días, y pidió a los ciudadanos seguir con las medidas importantes de sanidad como la sana distancia, el uso obligatorio del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, y sobre todo seguir cuidando a los grupos vulnerables.

