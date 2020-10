El campo, motor para el desarrollo económico de Tuxtepec: Noé Ramírez

-Destinarán 11 millones de pesos para beneficiar a mil 188 productores del campo de 72 localidades del municipio

Comunicado

Tuxtepec cerrará fuerte este 202O en cuanto a la entrega de apoyos al sector agropecuario, afirmó el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, luego de que junto con su Cabildo se aprobara por unanimidad una inversión de más de 11 millones de pesos para beneficiar a mil 188 productores del campo de 72 localidades del municipio.

Mientras tanto, el Director de Desarrollo Rural, Iván Alí Elías Domínguez dijo que para el Presidente Noé Ramírez Chávez, el campo es uno de los principales motores de desarrollo económico de la sociedad ya que de este se derivan materias primas y alimentos que generan las condiciones para que los individuos se desarrollen en un entorno de bienestar, es por ello que a través del Cabildo se tomó el acuerdo para destinar una importante aportación de los programas de apoyo al campo financiados con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ayudar a productores de plátano, limón persa, chile soledad, hule, caña de azúcar así como al sector ganadero.

Mencionó que la vocación del municipio de Tuxtepec es ampliamente agroindustrial, y en este se destinan 64 mil 228 hectáreas a las actividades agrícolas y ganaderas, sin contar el sector forestal y la acuacultura, sin embargo estos sectores enfrentan problemas de tipo productivo y comercial como son la falta de subsidios y apoyos gubernamentales, el costo elevado de insumos y materiales, un pobre desarrollo tecnológico así como carencia en la disponibilidad de agua.

Recordó que en el 2019 el área a su cargo logró apoyar a 1 mil 025 productores con maquinaria y equipo agropecuario, así como a 40 productores con abrevaderos y la intención del presidente Noé Ramírez Chávez es que en este 2020 se fortalezca la productividad y se mejore la tecnología del sector agropecuario, para generar una mejora en la calidad de vida de los productores rurales y sus familias.

Expuso que para alcanzar este objetivo, por unanimidad el Cabildo tuxtepecano aprobó una inversión de 11 millones 108 mil 200 pesos para la adquisición de 974 bombas aspersoras de motor en las que se erogarán 7 millones 597 mil 200 pesos, 19 picadoras de forraje a las que se destinarán 475 mil pesos a favor de 19 grupos de trabajo conformados cada uno por 4 integrantes que en total suman 76 beneficiados, así como la construcción de 138 ollas de agua con inversión de3 millones 036 mil pesos.

