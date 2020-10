Denuncian activistas que protegen el cerro del Crestón, agresiones y amenazas de muerte

-Aseguran que fue un acto de intimidación por proteger estas áreas naturales que están siendo invadidas por extranjeros, gracias a los permisos que está otorgando el ejido.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Activistas, ambientalistas, así como vecinos del Cerro del Crestón denunciaron este domingo que fueron objeto de agresión y amenazas de muerte por parte de un grupo de personas extrañas que a través de golpes e intimidación, buscan que desistan del movimiento para proteger esta área, que el Gobierno Municipal de Oswaldo García Jarquín pretende vender por alrededor de 4 millones de pesos.

Ante los medios de comunicación los denunciantes informaron a través del ambientalista Nazarío García Ramírez, que en este área se mueven algunos intereses de parte del Gobierno Municipal y es por eso que se dio la agresión en contra de quienes defienden esta zona, por lo que hacen un llamado al Gobierno del Estado y a Derechos Humanos para que intervengan ya que de lo contrario, podría registrarse una confrontación social debido a esta situación.

Por otro lado el artista plástico Arnoldo Dámaso anunció que esta reserva natural poco a poco está siendo invadida por extranjeros otorgándole el permiso el ejido, siendo que existe un decreto donde está prohibido que se construyan viviendas en esa zona y es por eso que indicó, que se está realizando una campaña de desprestigio contra vecinos y ambientalistas por defender esta zona que es un área protegida y que no se permite la invasión de personas ajenas a este lugar.

Así mismo enfatizó que es urgente que los 3 niveles de Gobierno tomen cartas en el asunto para detener esta invasión y proteger esta reserva natural, que cumple con una función biológica para el Valle de Oaxaca, por lo que adelantó que se debe proceder penalmente contra los invasores y agresores que los atacaron cuando solamente han estado defendiendo lo que es de los Oaxaqueños

Por último dijeron que de perderse el Cerro del Crestón, habrá serias consecuencias ambientales para la ciudad en los próximos años por lo que piden que se respete esa área que es muy importante para todos, por lo que agregó que la invasión se debe de detener a la brevedad posible.

