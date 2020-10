Dara Vargas, la Tuxtepecana que representará a Oaxaca en Miss Mundo Prehispánico México 2021

-El certamen se llevará a cabo en febrero del 2021 en León Guanajuato

David Higareda



En el 2021, la Tuxtepecana Dara Vargas representará a Oaxaca en el certamen Miss Mundo Prehispánico México en la categoría Petite.



Con 22 años de edad, Dara Vargas es egresada de la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, se encuentra estudiando la maestría en línea en educación preescolar; ha trabajado en los medios de comunicación de la Cuenca del Papaloapan, además también de incursionar en la música y actualmente en el modelaje, portando el título de Miss Petite Mundo Prehispánico Oaxaca 2020.



El certamen de Miss Mundo Prehispánico México nace en el 2017, la actual directora nacional es Aracely Márquez de León Guanajuato, donde se han llevado a cabo las sedes anteriores del concurso. Tiene como finalidad dar a conocer la cultura prehispánica de cada uno de los estados de la República Mexicana y que los jóvenes se vean interesados en conocer más sobre la historia de nuestros antepasados.



En entrevista, Dara comentó que ella se interesó en los certámenes de belleza desde que vio participar a la mexicana Kristal Silva en Miss Universo 2016 (TOP 9). Fue hasta el 2018 cuando ella decidió participar en su 1er certamen en Reina Turismo México representando al estado de Oaxaca y en el 2019 nuevamente participó en el Miss Petite Universe México. Cabe destacar que la Tuxtepecana participa actualmente en la categoría “petite” por la estatura que es debajo de los 1.68 metros sin tacones.



Dara Vargas se está preparando tomando clases de modelaje en línea y a la vez cuenta con el apoyo de un grupo de jóvenes emprendedores como el diseñador Avelino Roque y su hermano el maquillista Renatho Conde, quienes la respaldan con su trabajo y también hace un llamado a más personas para que se sumen a apoyarla con cualquier patrocinio para llegar fuerte al certamen nacional.



Comentó que también se encuentra tomando clases sobre la historia de Oaxaca, sabiendo que es uno de los estados más ricos en cultura de todo México. Su “talón de Aquiles” con el que está batallando es llevar una dieta rigurosa para mantenerse en forma.



El certamen se llevará a cabo en febrero del 2021 en León Guanajuato, por lo mismo seguirá sumando esfuerzos con su equipo para llegar fuerte al nacional y ganar una Corona para Oaxaca.



Para finalizar, afirmó que después de este concurso le gustaría participar en más certámenes de belleza como Miss Petite México o Miss Earth México. Además de querer seguir apoyando a más jóvenes de la Cuenca del Papaloapan para prepararlas y que representen al estado en cualquier plataforma.



Apóyala en su camino como Miss Petite Mundo Prehispánico Oaxaca 2020 en redes sociales a través de sus cuentas personales y del certamen.

