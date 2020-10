Coordinadora de Pueblos Unidos, clausura simbólicamente oficinas de CONAGUA en Oaxaca

-Denuncian incumplimiento de la dependencia hacia acuerdos pactados en octubre de2019

-Exigen una audiencia con el Presidente López Obrador

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- La Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua marcharon del paseo Juárez el llano a las oficinas de la Delegación de CONAGUA, para denunciar que la dependencia federal no ha cumplido con los acuerdos pactados con 16 comunidades de la región de los valles centrales el 12 de octubre de 2019, esto por medio de una clausura simbólica de las oficinas de la dependencia.

Denunciaron que la CONAGUA trata de manera discriminatoria y clasista a las comunidades indígenas, motivo por el cual no se están respetando los acuerdos que se tomaron hace un año, a pesar que funcionarios de otras dependencias como el INPI y la SEMARNAT, estuvieron presentes en la firma de dichos acuerdos.

Fue el pasado 12 de octubre de 2019, cuando se pactaron los siguientes acuerdos: la armonización de leyes y tratados internacionales, para reconocer los derechos territoriales de la comunidades por parte del gobierno federal, participación de las comunidades en la administración de las aguas subterráneas, por medio de reglamentos internos comunitarios.

Obligación de la CONAGUA en la emisión de normas que reconozcan los derechos territoriales, surgiendo así la figura de concesión colectiva otorgada a las comunidades, que haya un trabajo coordinado para implementar acciones a favor del cuidado del agua y el mejoramiento del sistema de riego.

Los manifestantes afirmaron que el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a realizar cambios en la CONAGUA, principalmente en la creación de una nueva ley de aguas, por esta razón piden una audiencia con el mandatario nacional, para exponerle su caso de manera directa y que se reconozcan sus derechos, asimismo piden el cumplimiento de los compromisos que firmó en su documento la Delegada de CONAGUA Blanca Jiménez Cisneros, también piden que se les dé una respuesta a su escrito sobre la petición de la creación del nuevo decreto y zona reglamentada.

También exigen un alto a la simulación y se respete de manera plena los derechos humanos y territoriales, además condenan al estado mexicano la omisión legislativa en materia de derechos indígenas, demandan al gobierno federal que se respeten los derechos de las comunidades sobre la administración de las aguas en su territorio.

