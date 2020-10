Convoca IEEPO a docentes a participar en cursos en línea

-El director general del IEEPO, Francisco Ángel Villarreal, promueve la formación y capacitación docente para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 11 de octubre de 2020.- El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), atendiendo las indicaciones del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, y del director general, Francisco Ángel Villarreal, de promover la formación y capacitación docente y así fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, cuenta con una oferta de cursos académicos en línea, próximos a iniciar.

Dirigido a personal educativo de escuelas públicas de educación básica general e indígena y de los niveles de preescolar, primaria y telesecundaria, el próximo 26 de octubre iniciará el curso Aportes Pedagógicos de la Tipografía Escolar de Freinet en el Aula Multigrado, que será desarrollado por expertos en el tema.

Por otra parte, en coordinación con el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (ICEUABJO), se impartirá el taller La Enseñanza a Distancia de Fracciones Vinculando Herramientas Tecnológicas, durante cuatro sábados a partir del 24 de octubre de 2020.

En ambas capacitaciones, el registro para las y los interesados, se efectuará a partir del 14 de octubre, a través del Sistema Estatal de Registro Seguimiento y Evaluación de los Programas de Formación (SERSE), en la liga: https://ufc.ieepo.gob.mx/Serse/.

En las alianzas con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el IEEPO ofrece también los cursos Didáctica para el Desarrollo del Pensamiento Matemático en Preescolar y Estrategias Didácticas para el Desarrollo del Lenguaje y Pensamiento Temático en Educación Primaria, a realizarse del 19 de octubre al 15 de noviembre de 2020.



Para mayores informes, las y los interesados pueden consultar la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo/ en el apartado de convocatorias, o en su caso comunicarse a la Unidad de Formación Continua del IEEPO al teléfono 951 282 69 54 y mediante correo electrónico a [email protected].

Asimismo, se encuentra abierta la convocatoria a supervisores, supervisoras, asesores técnicos pedagógicos y personal directivo de nivel básico al segundo Ciclo de Talleres de Formación y Actualización del Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE), programado en tres módulos, de dos días cada uno en un horario de 17:00 a 19:00 horas.

El primero con el tema Habilidades Socioemocionales; el módulo II, abordará la cultura de la paz y el tercer módulo será Estrategia de Género. Sobre esta actividad, la información se puede solicitar a los teléfonos 951 205 38 71 y 951 205 25 86, de la Dirección para la Mejora de la Convivencia Escolar y Unidad de Enlace de Género.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario