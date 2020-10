Continúa la amenaza latente de un rebrote del nuevo coronavirus en Tuxtepec

-Llama el Presidente Noé Ramírez Chávez a no hacer a un lado las medidas de prevención contra el Covid-19

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Para evitar la propagación del nuevo coronavirus, este domingo a través del Tequio por la Salud que se llevó a cabo en la colonia Santa Clara, el Presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez con el apoyo del Cabildo, hizo un llamado a no hacer a un lado las medidas de prevención contra el Covid-19.

En el lugar citado brigadas integradas por trabajadores de confianza del Ayuntamiento se dieron a la tarea de desinfectar las calles de este sector de la ciudad en donde se ha presentado un gran número de casos positivos de Covid-19 así como decesos a causa de esta enfermedad.

El Regidor de Gobernación, Gaudencio López Solís, este día en representación del Presidente Noé Ramírez Chávez, manifestó que cualquier medida que ayude a contrarrestar este virus tiene que ser adoptada de ahí su presencia en esa colonia.

“El Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez y el Cabildo estamos preocupados y ocupados en formular acciones y actividades que garanticen la salud de los tuxtepecanos ante la amenaza latente de ese virus que está contagiando a mucha gente y enlutando a muchas familias de nuestro municipio”.

Por su parte, el Jefe de Salud Municipal Abel Jiménez Gómez hizo hincapié a los tuxtepecanos para que ahora más que nunca usen el cubre bocas de manera obligatoria ya que este es uno de los mejores aliados que se tiene para no contagiarse del Nuevo Coronavirus, a lavarse las manos constantemente con agua y jabón a utilizar gel antibacterial.

Exhortó a la población a no realizar fiestas ni reuniones, pues el mes de septiembre en que se pidió evitar celebraciones por las fiestas patrias muchos no acataron el llamado y hoy estamos viendo un nuevo incremento de casos de Covid-19 que propició que el Estado de Oaxaca regresara a color naranja en el Semáforo Epidemiológico, situación que seguramente atrasará el regreso de Tuxtepec a la Nueva Normalidad.

