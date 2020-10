Busca diputada Magaly López que en Oaxaca, se reconozca identidad trans desde los 12 años de edad

Comunicado

San Raymundo Jalpan Oax. 12 de octubre de 2020. La diputada de morena, Magaly López Domínguez, promueve en el Congreso local la reforma al Código Civil del estado de Oaxaca, con la que busca garantizar el derecho a la identidad de género a personas trans a partir de los 12 años de edad.

La proposición legislativa contempla la reforma a los artículos: 137, 137 Ter y 137 Quáter del Código Civil para el Estado de Oaxaca.

Con ello, las personas que se asuman como transexuales no deberán esperar hasta los 18 años para dar trámite legal a su reconocimiento de género, les será posible a partir de los 12 años.

La diputada Magaly López, propone que el reconocimiento de la identidad de género de las personas menores de edad, sea posible con la autorización de su padre, madre o de la persona que posea su guarda y custodia.

Sin embargo, si hubiera negativa para ello por parte del tutor o tutora, él o la adolescente podrían acudir a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca a exigir el cumplimiento de este derecho.

Dicha dependencia deberá prestarle asistencia legal para recurrir a la vía jurisdiccional y, en consecuencia, sean los y las juezas quienes teniendo en cuenta los principios de capacidad progresiva e interés superior de la niñez resuelvan sobre dicha negativa o falta de consentimiento.

Añade, que tratándose de personas menores de edad, el Registro Civil deberá contar con personal especializado en trabajo e intervención con adolescentes, género y diversidad sexual en la adolescencia.

Magaly López, argumentó que la propuesta de reforma a la ley se da en apego a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ha sostenido jurídicamente que el derecho a ser escuchado de los niños y niñas constituye no solo un derecho en sí mismo, sino que también debe tenerse en cuenta para interpretar y hacer respetar todos los demás derechos.

Señala que permitir a los y las adolescentes reconocer su identidad de género garantizaría el derecho humano de igualdad ante la ley, en su vertiente de prohibición de discriminación, que tutela el artículo primero constitucional.

La iniciativa presentada por la diputada por el Distrito XV, con Cabecera en Santa Cruz Xoxocotlán Magaly López, fue recibida por la Diputación Local Permanente y se turnó a la comisión Permanente correspondiente para su dictamen.

Comentarios

