Autoridades de San Pablo Güilá, exigen que Murat cumpla sus compromisos; amagan con movilizaciones

-Denuncian que desde el 2019 se comprometió a construirles un auditorio de usos múltiples y hasta el momento, no les han aprobado el proyecto.

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Autoridades de San Pablo Güilá, encabezados por su agente de Roberto Antonio Cruz, denunciaron la falta de cumplimiento por parte del gobierno del estado, mismos que fueron pactados en el 2019, entre ellos la construcción de un auditorio de usos múltiples.

Las autoridades comentaron que en su momento presentaron el proyecto en COPLADE y en la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable (SINFRA) y ninguna de las dos dependencias les ha dado respuesta, motivo por el cual decidieron hacer la denuncia pública ante los medios de comunicación.

Agregó que se han conducido de manera respetuosa, entregando en tiempo y forma los proyectos y solventando las observaciones que les han hecho, a pesar de esto no les han dado respuesta a sus proyectos, aún cuando son autoridades electas por la población.

Asimismo indicó que han tenido reuniones con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SEGEGO) Héctor Anuar Mafud quien afirman los ha atendido, sin embargo les ha dado muchas evasivas a sus temas, por ello piden una audiencia de manera directa con el Gobernador Alejandro Murat.

Cabe mencionar que San Pablo Güilá se ha manifestado ante la falta de cumplimiento con bloqueos y cierre de carreteras, en ese sentido el agente dijo que está conteniendo a la población para conducirse por la vía institucional, sin embargo afirmó que si la población decide movilizarse, no van a poner contenerlos.

Por esta razón aplazaron al gobierno del estado para que un lapso no mayor a 4 días para que las autoridades estatales les cumplan los acuerdos pactados, pues afirmaron que ya tienen toda la documentación, misma que ya fue entregada a las dependencias correspondientes.

Finalmente el agente comentó que con la obra del auditorio de usos múltiples se beneficiará a los seis mil habitantes de la comunidad, por ello es que la consideran como una obra prioritaria, pues en ese lugar se podrán realizar eventos deportivos, sociales y culturales una vez que pase la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario