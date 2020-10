Aprueba Cabildo regreso a Semáforo Naranja en Tuxtepec

-Tenemos que entender que el Covid-19 es cuestión de vida o muerte, llaman a cumplir las medidas preventivas para evitar más contagios

-Bares y cantinas cerrarán nuevamente, se reduce el uso de instalaciones deportivas al 50%, no abrirán panteones para las celebraciones del “Día de Muertos”, entre otras.

Tuxtepec, Oaxaca.- En Sesión de Cabildo encabezada por el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez, el Cuerpo Colegiado del Ayuntamiento de Tuxtepec aprobó las medidas y acciones extraordinarias que se implementan del 12 de octubre al 2 de noviembre entre las que destacan que bares y cantinas cerrarán nuevamente, la reducción del uso de instalaciones deportivas al 50%, y la instrucción para que no abran los panteones para las celebraciones del “Día de Muertos”.

Así también, el regreso a color naranja en el Semáforo Epidemiológico ante el incremento de casos positivos que en los primeros 10 días de octubre ya suman 50 acciones encaminadas a dispersar y disminuir los contagios de Covid-19 en el municipio.

Durante esta Sesión, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez dijo que en el estado se retornó a color naranja en el Semáforo Epidemiológico ante el inminente incremento de casos de contagios del virus SARS-CoV-2, situación que llevó a sesionar al Cabildo para hacer lo propio como Gobierno Municipal para salvaguardar la salud de los tuxtepecanos.

Los Concejales vieron la necesidad de que se endurezcan las actividades preventivas para que la población tome en serio que el Covid-19 está presente en nuestro entorno y que es cuestión de vida o muerte si no se acatan las recomendaciones que hacen los gobiernos federal, estatal y las que emite el gobierno municipal.

Dijeron que hoy es necesario que todos los tuxtepecanos sin excepción, deben utilizar el cubrebocas de manera obligatoria en la vía pública y sancionar a quien no cumpla este ordenamiento, comercios y oficinas de gobierno, la utilización del gel antibacterial y el respeto de la sana distancia, medidas esenciales en la lucha contra el Covid-19.

Otra de las medidas aprobadas es mantener cerrados los panteones durante los días de las celebraciones por el “Día de Muertos” para evitar aglomeraciones que sin duda alguna serían focos de contagios del coronavirus.

“En el año ya llevamos muchos muertos, tenemos que entender que ya habrá tiempo para celebrar nuestras tradiciones, pero por el momento vamos a privilegiar la salud de todos los tuxtepecanos”, asentaron los ediles.

En los ordenamientos de acciones contra el Covid-19 se establece la sanitización y descacharrización de espacios, “Tequio por la Salud”, instalación de módulos de concientización sobre el uso correcto del cubrebocas en puntos estratégicos de la ciudad, supervisión a establecimientos comerciales para que cumplan los protocolos sanitarios implementados por la Secretaría de Salud, el operativo “Difusión y Presencia Covid Tuxtepec” y “El Color de Tuxtepec”.

También se ordena la suspensión de bebidas alcohólicas de lunes a domingo en todo tipo de establecimiento después de las 6 de la tarde, se reduce al 50% la concentración de personas en parques, plazas y espacios públicos, quedan prohibidos torneos y eventos deportivos y la celebración de cultos religiosos presenciales se reduce al 25%.

Al concluir la Sesión, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez reiteró el exhorto a toda la población a redoblar esfuerzos, “el retorno al Semáforo Naranja se debe a que un alto porcentaje de la población se confió, de nada sirve que unos cuantos nos cuidemos, debemos ser todos, el virus está entre la población y nos puede enfermar, por tal razón quienes conformamos este Cabildo recomendamos salir solo a lo necesario y no realizar o asistir a fiestas o eventos sociales, para evitar la concentración de personas ya que correrían el peligro de infectarse de Covid-19.

