Ambulantes refuerzan medidas de prevención por regreso a semáforo naranja

-La organización renacimiento entregó cubre bocas y gel a los comerciantes del gremio



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Debido a que Oaxaca regresó al semáforo naranja, la organización Renacimiento de comerciantes ambulantes, hizo la invitación a los afiliados para que continúen implementando las medidas de prevención necesarias como el uso de cubre bocas de manera obligatoria, así lo dio a conocer la líder de la organización Carmen Luján.



También se le pidió a los ambulantes que haya una persona por cada puesto, así como el uso de gel con alcohol, sobre todo porque en las últimas semanas se ha visto un repunte en los contagios y muertes por Covid en la ciudad de Oaxaca.



Asimismo la líder comentó que hicieron entrega de cubre bocas y gel con alcohol principalmente, con el objetivo de que no se relajen las medidas de prevención y que los clientes puedan ver que se están cuidando y así continúen teniendo ventas para generar ingresos para sus familias.



Debido al temor que tienen algunos comerciantes de contagiarse, hay quienes van un día a la semana a vender sus productos y hay quienes tienen varios meses que no se instalan en las calles del centro histórico de Oaxaca, en ese sentido Carmen Lujan comentó que están tomando fotografías para que la autoridad municipal respete sus espacios cuando se levante la contingencia sanitaria.



Además dijo que se continúa respetando el programa de “Miércoles sin ambulantes”, a pesar de que esto representa que los comerciantes dejen de percibir ingresos un día, esto con la intención de seguir trabajando de manera coordinada con el ayuntamiento capitalino y con el gobierno del estado.



Finalmente mencionó que hasta el momento ninguna persona de la organización ha fallecido por Covid, desde que se inició con la emergencia sanitaria.

