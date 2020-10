A través de una prueba rápida, Trump da negativo a covid

-El médico del presidente declaró que Trump ya no corre el riesgo de transmitir el virus a otros

Kayleigh McEnany portavoz de la Casa Blanca, informó por medio de un comunicado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya resultó negativo en una prueba serológica para el covid-19.

Asimismo, el médico Sean Conley dijo: “En respuesta a su pregunta sobre las pruebas más recientes de covid-19 del presidente, puedo informarle que dio negativo varios días consecutivos usando (la prueba) Abbott BinaxNOW”.

Diez días después de que Trump anunció que había dado positivo por la enfermedad, la Casa Blanca emitió la carta, además el médico del presidente declaró en un memorando escrito emitido el fin de semana pasado que Trump ya no corre el riesgo de transmitir el virus a otros.

Conley, anunció el resultado cuando Trump fue a Sanford, Florida, para su primer mitin de campaña desde que fue infectado por el coronavirus. Su médico dijo que dio negativo para COVID-19 “durante varios días” mediante pruebas serológicas, y los resultados estuvieron disponibles en 15 minutos, sin embargo no reveló cuándo se realizó la prueba a Trump.

