A través de poemas Fili Jiménez promueve la cultura de Valle Nacional

–Sus poemas hablan de la indumentaria de la mujer chinanteca, gastronomía, de los paisajes de su municipio, tradiciones y así también, escritos románticos o bien de las diferentes festividades de nuestro país.

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- El poeta Fili Jiménez, es uno de los escritores de la Región de la Cuenca del Papalopan que a través de las redes sociales todos los días, comparte bellos poemas que hablan de la cultura de su municipio de Valle Nacional.

Y con esto ha logrado la atención y admiración de los cibernautas, que dejan buenos comentarios en las publicaciones donde se encuentra los poemas dirigidos a su pueblo chinanteco.

Cabe mencionar que algunos de sus poemas hablan de la indumentaria de la mujer chinanteca, gastronomía, de los paisajes de su municipio, tradiciones y así también, escritos románticos o bien de las diferentes festividades de nuestro país.

Será este próximo 20 y 23 de octubre que participe en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Latinoamericanos del siglo XXI, que estará enfocado en los Derechos humanos, justicia de género y discriminación

